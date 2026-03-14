Іспанія

Через два дні вибори президента Барселони.

Кандидат в президенти Барселони Жоан Лапорта висловився про свого конкурента Віктора Фонта. Цитує іспанського функціонера AS.

"Я просто хочу сказати, що передача Барселони в руки Фонта, який є технократом, що ховається за комп’ютером та Excel, приведе нас до краху. Навіть Бартомеу його підтримує.

Я впевнений, що сосьйос зроблять правильний вибір і Барселона продовжить шлях на вершину», – сказав Лапорта.

Нагадаємо, що вибори президента каталонської Барселони відбудуться 15-го березня.