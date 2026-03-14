Через два дні вибори президента Барселони.
Жоан Лапорта, getty images
14 березня 2026, 10:24
Кандидат в президенти Барселони Жоан Лапорта висловився про свого конкурента Віктора Фонта. Цитує іспанського функціонера AS.
"Я просто хочу сказати, що передача Барселони в руки Фонта, який є технократом, що ховається за комп’ютером та Excel, приведе нас до краху. Навіть Бартомеу його підтримує.
Я впевнений, що сосьйос зроблять правильний вибір і Барселона продовжить шлях на вершину», – сказав Лапорта.
Нагадаємо, що вибори президента каталонської Барселони відбудуться 15-го березня.