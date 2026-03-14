Іспанія

Бельгієць заміна Кроосу.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився щодо своїх гольових передач у Лізі чемпіонів. Його слова наводить Marca.

"Можливо, я не такий воротар, як тер Штеген, який любить грати з м'ячем, але в мене насправді дуже хороша ліва нога. У мене якісний довгий пас.

Це моя друга результативна передача в сезоні Ліги чемпіонів. Не впевнений, що багато гравців мають навіть дві результативні передачі в цьому сезоні", — заявив Куртуа.

Зазначимо, що Куртуа став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю результативних передач серед воротарів (3).