Українець зробив 40-ву результативну дію за каталонський клуб.

Жирона з асистами Циганкова перемогла Атлетік (3:0)

Вже у дебюті зустрічі господарі шокували суперника. Після затяжної позиційної атаки мʼяч опинився у Циганкова. Українець перевів його на Рінкона. Захисник увійшов у штрафний майданчик та потужно пробив без шансів для голкіпера.

Цікаво, що Уго забив у ворота своєї рідної команди — права на нього належать Атлетіку, а за Жирону він виступає на правах оренди до кінця поточного сезону.

Також варто відзначити, що Віктор своїм асистом оформив ювілейну, 40-ву результативну дію за каталонський клуб (19 голів та 21 результативна передача у 109 іграх).

Після пропущеного гола підопічні Вальверде перехопили ініціативу. За всю гру футболісти баскського клубу завдали 20 ударів, 9 з яких — у площину воріт. Натомість голкіпер Гассаніга діяв бездоганно, за що справедливо був визнаний найкращим гравцем матчу.

На заключних хвилинах гри каталонці ще двічі відправили мʼяч у сітку воріт гостей. Клаудіо Ечеверрі вийшов віч-на-віч з голкіпером, але переграти візаві не зміг. Натомість мʼяч відскочив назад до аргентинця, і той у падінні через себе віддав передачу на Унахі. Півзахисник холоднокровно розібрався в епізоді.

На останній хвилині доданого часу Ечеверрі вже сам зміг забити свій дебютний мʼяч за каталонців. Асист — знову на рахунку Циганкова. Віктор прорвався по флангу та прострілив уздовж штрафного майданчика, Клаудіо обробив м'яч та ударом з носка відправив його у сітку.

У підсумку Жирона громить Атлетік 3:0 та піднімається на 12-те місце, маючи в активі 34 пункти.

Жирона - Атлетік Більбао 3:0

Голи: Рінкон, 4, Унахі, 77, Ечеверрі, 90+2

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Франсес, Блінд, Мартін — Циганков, Бельтран (Ечеверрі, 70), Вітсель, Унахі (Руїс, 83), Рока (Морено, 82) — Ванат (Мартін, 70)

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Аресо, 46), Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета, Хаурегісар (Весга, 68) — Наварро (Гурусета, 46), Сансет (Серрано, 74), Беренгер — Вільямс (Ісета, 79)

Попередження: Сансет, Беренгер