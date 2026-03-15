Іспанія

Голи Рюдігера, Вальверде, Гейсена та Гюлера принесли мадридцям перемогу.

Мадридський Реал Мадрид впевнено обіграв Ельче у матчі 28-го туру Ла Ліга — 4:1.

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Після стандарту відзначився захисник Антоніо Рюдігер. Уже через п’ять хвилин перевагу мадридців подвоїв Федеріко Вальверде, який завдав ефектного удару. Для уругвайця цей гол став третім поспіль у чемпіонаті.

Після перерви наставник мадридців Альваро Арбелоа провів кілька замін, випустивши на поле молодих гравців з академії клубу. Один із них, Дієго Яньєс, віддав результативну передачу на Дін Гейсен, який забив третій м’яч господарів.

Гості змогли скоротити відставання після помилки Едуардо Камавінга та автоголу Мануель Анхель. Однак наприкінці зустрічі крапку в матчі поставив Арда Гюлер, який забив ефектний гол ударом зі своєї половини поля.

Український воротар мадридців Андрій Лунін провів увесь матч на лаві запасних.

Після цієї перемоги Реал посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи на одне очко від Барселона, яка 15 березня зіграє проти Севілья. Ельче залишається на 17-й позиції, випереджаючи зону вильоту лише на один бал.

Свій наступний матч Реал проведе 17 березня — мадридці на виїзді зіграють проти Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА. 22 березня команда прийме Атлетіко Мадрид у чемпіонаті.

У свою чергу Ельче 21 березня зустрінеться з Мальорка.

Реал - Ельче 4:1

Голи: Рюдігер, 39, Вальверде, 44, Хейсен, 66, Гюлер, 89 — Моран, 85 (аг)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер (Агуадо 61), Хейсен, Фран — Чуамені (Яньєс 58), Камавінга, Пітарч (Паласіос 64) — Вальверде (Гонсало 58), Вінісіус (Гюлер 58), Браїм (Моран 64)

Ельче: Дітуро — Сангаре (Педроса 23), Чуст, Аффенгрубер (Бігас 74), Петро (Хосан 64), Валера — Нету (Діангана 74), Фебас, Соларі (Агуадо 64), Сепеда (Мір 64) — А. Сілва

Попередження: Камавінга, 55 — Валера, 62, Аффенгрубер, 66, Мір, 88