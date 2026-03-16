Господарі впевнено виграли матч чемпіонату Іспанії.

Реал Сосьєдад здобув перемогу над Осасуною у матчі чемпіонату Іспанії з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму. Капітан команди Мікель Оярсабаль впевнено реалізував пенальті, призначений за гру рукою в штрафному майданчику.

Вже за кілька хвилин баски подвоїли перевагу. Португальський нападник Гонсалу Гедеш потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у сітку, зробивши рахунок 2:0.

На початку другого тайму Гедеш відзначився вдруге. Після швидкої атаки та передачі від партнерів форвард завдав точного удару з межі штрафного, довівши рахунок до розгромного — 3:0.

Гості змогли відповісти лише одним голом у другій половині зустрічі. Нападник Віктор Муньйос скоротив відставання після удару з близької відстані, однак на більше Осасуни не вистачило.

Реал Сосьєдад — Осасуна 3:1

Голи: Оярсабаль, 24 (пен), Гедеш, 28, 52 - Муньйос, 77

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Чалета-Цар, Субельдія, Гомес — Гедеш (Сучич, 63), Солер, Турр'єнтес (Марін, 63), Барренечеа (Веслі, 84) — Мендес (Еррера, 63), Оярсабаль

Осасуна: Еррера — Розьє, Бойомо, Катена (Еррандо, 58), Галан — Монкайола (Осамбела, 84), Торро (Гомес, 46) — Моро (Муньйос, 46), Орос (Барха, 74), Муньйос — Будімір

Попередження: Турр'єнтес, Оскарссон, Субельдія