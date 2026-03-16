Іспанія

Був другим за прихильністю серед сосьйос.

Напередодні відбулись чергові вибори на посаду президента каталонської Барселони, у яких переміг Жоан Лапорта, який і перебував у цій ролі останніх п’ять років.

Другим у голосуванні з показником у 30,9% став Віктор Фонт, який після поразки на виборах прокоментував волевиявлення членів клубу.

"Це дуже сумно. У нас була ілюзія трансформувати клуб і наблизити його до людей.

Результат, звісно, ганебний, але ми його приймаємо, бо інакше бути не може. Ми вітаємо новообраного президента Жоана Лапорту та всю його раду директорів.

Але ми підтримуємо бачення іншої Барси. І ми продовжуватимемо захищати цю справу, бо це — благородна справа. Я продовжуватиму працювати, боротись та прагнути, щоб Барса, клуб усього мого життя, була саме такою, якою я її мрію", — заявив іспанський функціонер.