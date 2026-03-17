Іспанія

Форвард Атлетіко Мадрид Хуліан Альварес поділився думками щодо своєї подальшої кар'єри та ролі в мадридському клубі. Відповідаючи на запитання про майбутнє, гравець зазначив, що прагне стати символом команди.

"У 2035 році мені буде 35 років, я бачу себе в ролі ветерана. Як Облак, Коке чи Грізманн зараз. Вони виконують роль лідерів у роздягальні. Думаю, що теж так зможу, оскільки на той час накопичу великий досвід", — сказав Альварес.

Аргентинець також підкреслив, що повністю задоволений своїм нинішнім становищем:

"Я дуже щасливий тут. Ніколи не говорив нічого поганого про клуб. Я дуже вдячний Атлетіко Мадрид, вболівальники завжди проявляли до мене свою любов".

