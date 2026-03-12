Іспанія

Колишній форвард збірної Іспанії працюватиме радником у керівному органі мадридського клубу.

Колишній нападник збірної Іспанії Давід Вілья став членом Ради директорів Атлетіко Мадрид. 44-річний функціонер виконуватиме роль радника у керівному органі клубу.

У четвер вранці "матрацники" офіційно переобрали керівний склад. Президентом клубу залишився Енріке Сересо, а Мігель Анхель Хіль Марін продовжить працювати на посаді генерального директора. Загалом до Ради директорів, разом із Вільєю, увійшли 11 осіб.

David Villa, nuevo consejero del Atlético de Madrid.



Damos la bienvenida a casa a uno de nuestros héroes de la temporada 2013-14 ❤️🤍



ℹ️ https://t.co/fLJ1znjCZr pic.twitter.com/ptfsA9czWw — Atlético de Madrid (@Atleti) March 12, 2026

Вілья виступав за Атлетіко у сезоні 2013/14, коли команда під керівництвом Дієго Сімеоне провела один із найуспішніших сезонів у своїй історії.

Протягом кар’єри нападник також грав за Спортінг Хіхон, Реал Сарагоса, Валенсія, Барселона, Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті та Віссел Кобе. У складі національної команди Іспанії він став переможцем Чемпіонату світу з футболу 2010 та Чемпіонату Європи з футболу 2008.

Наразі Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліга. У наступному матчі команда Сімеоне зіграє проти Хетафе 14 березня.