Колишній форвард збірної Іспанії працюватиме радником у керівному органі мадридського клубу.
Давід Вілья, getty images
12 березня 2026, 16:40
Колишній нападник збірної Іспанії Давід Вілья став членом Ради директорів Атлетіко Мадрид. 44-річний функціонер виконуватиме роль радника у керівному органі клубу.
У четвер вранці "матрацники" офіційно переобрали керівний склад. Президентом клубу залишився Енріке Сересо, а Мігель Анхель Хіль Марін продовжить працювати на посаді генерального директора. Загалом до Ради директорів, разом із Вільєю, увійшли 11 осіб.
Вілья виступав за Атлетіко у сезоні 2013/14, коли команда під керівництвом Дієго Сімеоне провела один із найуспішніших сезонів у своїй історії.
Протягом кар’єри нападник також грав за Спортінг Хіхон, Реал Сарагоса, Валенсія, Барселона, Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті та Віссел Кобе. У складі національної команди Іспанії він став переможцем Чемпіонату світу з футболу 2010 та Чемпіонату Європи з футболу 2008.
Наразі Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліга. У наступному матчі команда Сімеоне зіграє проти Хетафе 14 березня.