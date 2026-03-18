Тібо травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, на поле вийшов Андрій Лунін.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа зазнав пошкодження під час поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (2:1). Як повідомляє видання COPE, бельгійський воротар відчув дискомфорт ще під час передматчевої розминки.

Попри травму, Куртуа відіграв перший тайм, проте у перерві попросив заміну. Замість нього на другий період вийшов українець Андрій Лунін, який здійснив три сейви та зберіг ворота "вершкових" недоторканними. За попередніми даними, у бельгійця підозра на травму м'яза стегна.

Найближчим часом Куртуа пройде медичне обстеження, щоб визначити ступінь серйозності пошкодження. Участь голкіпера у мадридському дербі проти Атлетіко Мадрид, яке заплановане на 22 березня, наразі залишається під великим питанням.