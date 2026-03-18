Ліга чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті поступився мадридському Реалу й у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА на власному полі — 1:2.

Команда Хосепа Гвардіоли палко почала спробу відіграти відставання в три голи перед власними вболівальниками, але посеред першого тайму рішення її капітана рятувати ворота від гола за допомогою руки фактично все зруйнувало.

Сіті зміг забити м’яч у відповідь незадовго до перерви, проте в другому таймі Реал витримав чергову порцію шаленого тиску, і зрештою закрив дуель черговим голом Вінісіуса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Реал Мадрид у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:2 (перший матч — 0:3)

Голи: Голанд, 41 — Вінісіус, 22 (пен.), 90+3

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес (Семеньйо, 57), Хусанов, Діаш (Геї, 46), Аїт-Нурі — Сілва, Родрі (Гонсалес, 74), Рейндерс (Аке, 46) — Шеркі, Голанд (Мармуш, 57), Доку.

Реал Мадрид: Куртуа (Лунін, 46) — Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Анхель, 74) — Гюлер (Камавінга, 74), Діас (Мбаппе, 69), Вінісіус.

Попередження: Хусанов — Мбаппе, Александер-Арнольд

На 20-й хвилині був вилучений Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) (грубе порушення).