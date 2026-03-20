Іспанія

Три м’ячі у першому таймі принесли господарям важливі три очки.

У першому матчі 29-го туру Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Реал Сосьєдад і здобув переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Господарі дуже активно розпочали поєдинок і вже у стартові хвилини забезпечили собі комфортну перевагу. Спочатку на 7-й хвилині відзначився Морено, а ще через вісім хвилин Мікаутадзе подвоїв рахунок. Не зупиняючись на досягнутому, Вільярреал продовжив тиснути і на 23-й хвилині Пепе довів рахунок до 3:0.

Після перерви Реал Сосьєдад зумів відіграти один м’яч — на 47-й хвилині Сучич скоротив відставання. Проте на більше гостей не вистачило, і Вільярреал впевнено довів зустріч до перемоги.

Завдяки цьому результату Вільярреал піднявся на третю сходинку турнірної таблиці, тоді як Реал Сосьєдад наразі залишається сьомим. Втім, це лише перший матч туру, тож ситуація в таблиці ще може змінитися.

Вільярреал - Реал Сосьєдад 3:1

Голи: Морено, 7, Мікаутадзе, 15, Пепе, 23 - Сучич, 47

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Вейга, Педраса — Пепе, Комесанья (Парехо, 89), Гує (Парті, 89), Молейро (Гонсалес, 74) — Морено (Б'юкенен, 74), Мікаутадзе (Олувасеї, 89)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 68), Мартін, Субельдія (Чалета-Цар, 54), Гомес — Барренечеа, Горрочатегі (Сучич, 46), Солер, Гедеш — Мендес (Оскарссон, 68), Оярсабаль (Захарян, 82)

Попередження: Арамбуру, Гедеш