Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про травму основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа.

"Щоразу, коли футболісти виходять на поле, існує ризик. Люди цього не розуміють, але мало хто з футболістів виходить на поле без болю.

У перерві Тібо хотів продовжувати грати, але я вирішив замінити його. Лунін продемонстрував, що він чудовий воротар і покаже це знову.

Найкращий воротар в історії отримав травму, але ми маємо ще одного фантастичного голкіпера", – заявив Арбелоа.

Матч між Реалом та Атлетіко відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.