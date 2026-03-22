Всі сподівання на Луніна.
22 березня 2026, 15:05
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про травму основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа.
"Щоразу, коли футболісти виходять на поле, існує ризик. Люди цього не розуміють, але мало хто з футболістів виходить на поле без болю.
У перерві Тібо хотів продовжувати грати, але я вирішив замінити його. Лунін продемонстрував, що він чудовий воротар і покаже це знову.
Найкращий воротар в історії отримав травму, але ми маємо ще одного фантастичного голкіпера", – заявив Арбелоа.
Матч між Реалом та Атлетіко відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.