Іспанія

Всі сподівання на Луніна.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про травму основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа.

"Щоразу, коли футболісти виходять на поле, існує ризик. Люди цього не розуміють, але мало хто з футболістів виходить на поле без болю.

У перерві Тібо хотів продовжувати грати, але я вирішив замінити його. Лунін продемонстрував, що він чудовий воротар і покаже це знову.

Найкращий воротар в історії отримав травму, але ми маємо ще одного фантастичного голкіпера", – заявив Арбелоа.

Матч між Реалом та Атлетіко відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.