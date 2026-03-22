Іспанія

Попереду одне з найгарячіших протистоянь Європи.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився напередодні матчу з Реалом. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"Альваро дуже добре працює, результати говорять самі за себе. Між ним та футболістами панує почуття спільності. У них схожий спосіб мислення – гравці поділяють вимоги та потреби тренера.

Вони дуже добре працюють як команда, що було очевидно у матчі проти Манчестер Сіті. Вони продовжуватимуть у тому ж дусі, прагнучи, як завжди, до перемоги у всіх турнірах.

Перемога в таких матчах дає тобі більше, ніж просто три очки. Це великий імпульс. Ми, звісно, налаштовуємося на перемогу, але на Сантьяго Бернабеу дуже складно грати. Це один з найскладніших стадіонів Європи", — заявив Сімеоне.

Матч між Реалом та Атлетіко відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.