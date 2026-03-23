Іспанія

Головний тренер Барселони Гансі Флік офіційно визнаний найкращим тренером Ла Ліги за підсумками березня.

Каталонський клуб провів ідеальний місяць, здобувши перемоги в усіх трьох матчах чемпіонату та зберігши лідерство в турнірній таблиці. Команда розпочала березень із мінімальної перемоги над Атлетіком на виїзді, після чого розгромила Севілью з рахунком 5:2, а також обіграла Райо Вальєкано (1:0).

Таким чином, Барселона набрала максимальні 9 очок із 9 можливих, що дозволило їй утриматися на вершині чемпіонату Іспанії.

У боротьбі за нагороду Флік випередив наставника Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне та головного тренера Леванте Луїша Каштру.