Наставник Барселони привів команду до стовідсоткового результату в цьому місяці.
Гансі Флік, Ла Ліга
23 березня 2026, 18:18
Головний тренер Барселони Гансі Флік офіційно визнаний найкращим тренером Ла Ліги за підсумками березня.
Каталонський клуб провів ідеальний місяць, здобувши перемоги в усіх трьох матчах чемпіонату та зберігши лідерство в турнірній таблиці. Команда розпочала березень із мінімальної перемоги над Атлетіком на виїзді, після чого розгромила Севілью з рахунком 5:2, а також обіграла Райо Вальєкано (1:0).
Таким чином, Барселона набрала максимальні 9 очок із 9 можливих, що дозволило їй утриматися на вершині чемпіонату Іспанії.
У боротьбі за нагороду Флік випередив наставника Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне та головного тренера Леванте Луїша Каштру.