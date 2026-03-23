Іспанія

"Вершкові" вважають ці санкції щодо свого гравця надто суворими.

Суперечка навколо вилучення півзахисника Реала Мадрид Федеріко Вальверде в матчі проти Атлетіко не вщухає, однак арбітражні органи Іспанії підтримують рішення рефері. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, Технічний комітет арбітрів не бачить проблем у прямій червоній картці, яку показав Хосе Луїс Мунуера Монтеро за фол Вальверде проти Алекса Баени. Очікується, що під час офіційного розгляду комітет підтвердить правомірність цього рішення.

Водночас у Реалі переконані, що покарання було надмірним, і планують подати апеляцію. У клубі вважають, що в цьому епізоді було достатньо жовтої картки, а також висловлюють занепокоєння щодо послідовності суддівських рішень у чемпіонаті.

Наразі Вальверде пропустить найближчий матч Ла Ліги проти Мальорки, а також ризикує не зіграти у поєдинку з Жироною залежно від остаточного дисциплінарного вердикту.