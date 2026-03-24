Юний півзахисник Барселони віддав перевагу європейському трофею, оскільки вже ставав чемпіоном Іспанії.

Півзахисник Барселони Марк Берналь відповів на запитання, що волів би виграти у сезоні-2025/26 — Ла Лігу чи Лігу чемпіонів.

"Лігу чемпіонів, безумовно. Я вже виграв Ла Лігу минулого сезону. У команді вірять, що ми можемо виграти Лігу чемпіонів. Перемога в цьому турнірі була б безумством", — наводить слова Берналя Barça Universal.

У цьому сезоні 18-річний Берналь узяв участь у 27 матчах у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів і записав на свій рахунок один асист.

Після 29 турів Барселона лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 73 залікові бали. У Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" дісталися чвертьфіналу, де зустрінуться з Атлетіко Мадрид.