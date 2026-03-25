Півзахисник Реала пропустить один матч Ла Ліги через червону картку.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде отримав одноматчеву дискваліфікацію за вилучення у матчі проти Атлетіко (3:2) у 29-му турі Ла Ліги. Про це повідомляє AS.

Дисциплінарний комітет вирішив не втручатися у звіт арбітра Хосе Луїса Мунуери Монтеро та застосував мінімальне покарання за цей епізод. У протоколі було зазначено, що уругваєць завдав удару супернику, не маючи можливості зіграти у м’яч, використовуючи надмірну силу.

Таким чином, 27-річний футболіст пропустить найближчий матч чемпіонату Іспанії проти Мальорки, який відбудеться 4 квітня. Водночас очікується, що він зможе повернутися до складу вже на гру проти Жирони.

У Реалі намагалися оскаржити рішення, наполягаючи, що Вальверде мав шанс зіграти у м’яч, однак ці аргументи не були враховані.

Вилучення сталося на 77-й хвилині дербі, коли Вальверде жорстко зіграв проти Алекса Баени. Цей епізод викликав значний резонанс, але в підсумку дисциплінарні органи залишили рішення арбітра без змін.