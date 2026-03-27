Іспанія

Аргентинець влітку залишиться в Мадриді.

Мадридський Атлетіко провів переговори з головним тренером команди Дієго Сімеоне про продовження контракту. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Симеоне та керівництво Атлетіко підтвердили готовність укласти нову угоду терміном на один рік після закінчення цього сезону.

Симеоне очолює мадридський клуб із грудня 2011 року. Під його керівництвом "матрацники" двічі ставали чемпіонами Іспанії та вигравали Лігу Європи.