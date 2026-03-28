Голова Ла Ліги підтримав бразильця.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про критику на адресу вінгера мадридського Реалу Вінісіуса Жуніора.

"Щодо критики на адресу Вінісіуса Жуніора, я можу сказати всім бразильцям, що Мессі теж стикався з критикою. Але в результаті він приніс Аргентині Кубок світу. Тож наберіться терпіння, Вінісіус теж може принести вам Кубок світу", — заявив Тебас.

На чемпіонаті світу-2026 збірна Бразилії зіграє в одній групі з Марокко, Гаїті та Шотландією.