Голова Ла Ліги підтримав бразильця.
28 березня 2026, 14:50
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про критику на адресу вінгера мадридського Реалу Вінісіуса Жуніора.
"Щодо критики на адресу Вінісіуса Жуніора, я можу сказати всім бразильцям, що Мессі теж стикався з критикою. Але в результаті він приніс Аргентині Кубок світу. Тож наберіться терпіння, Вінісіус теж може принести вам Кубок світу", — заявив Тебас.
На чемпіонаті світу-2026 збірна Бразилії зіграє в одній групі з Марокко, Гаїті та Шотландією.