Іспанія

Каталонці сумніваються у можливості реєстрації півзахисника Манчестер Сіті.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва зацікавлений у переході до Барселони, однак каталонський клуб не поспішає з таким трансфером, повідомляє іспанське видання Sport.es.

Агент гравця Жорже Мендеш намагається переконати керівництво іспанського клубу розглянути можливість підписання португальця, який уже цього літа може стати вільним агентом.

Втім, у Барселоні ставляться до цієї ідеї стримано. Основною причиною є сумніви щодо можливості реєстрації футболіста через фінансові обмеження та правила ліги.

Чинний контракт Бернарду Сілви з Манчестер Сіті діє до завершення сезону, після чого він зможе змінити клуб безкоштовно.

У поточному сезоні Бернарду Сілва провів 42 матчі у всіх турнірах, забивши три м’ячі та віддавши п’ять результативних передач. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 27 млн євро.