Колишній захисник Атлетіко Філіпе Луїс висловився про розвиток мадридського клубу.

"Я був дуже щасливим у цьому клубі. Ми досягали великих успіхів, але головне, що я зараз відчуваю – це гордість за те, яким став Атлетіко. Він став незрівнянно більшим у порівнянні з тим часом, коли я йшов. У цьому величезна заслуга керівництва, Симеоне та приходу гравців найвищого рівня. Нині у складі неймовірні за якістю виконавці.

Я бачу команду, проти якої вкрай складно грати: вона вміє й глибоко оборонятися і високо пресингувати, діяти вертикально. Тому з Атлетіко завжди важко. Не хочу наврочити, але сподіваюся, що вони пройдуть Барселону у Лізі чемпіонів – далі буде дуже цікаво.

Я відчуваю гордість, дивлячись на нинішній Атлетіко: це клуб, який став значно кращим і більшим, ніж раніше", – сказав Філіпе Луїс.