Аргентинець може повернутися в Барселону.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про нападника Інтер Маямі Ліонелі Мессі.

"У майбутньому стосунки будуть такими, як захоче Лео та як хочеться Барсі. Якоїсь миті наші інтереси знову перетнуться. Мессі – ікона покоління: Кубала, Кройфф та сам Мессі. Він заслуговує на статую і пам'ятний матч. "Барса" — його будинок.

Кройфф став революцією для свого покоління, а Мессі – це мистецтво. І з погляду результатів, і як бомбардир, і як асистент, він непереможний", – сказав Лапорта.