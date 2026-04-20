Німецький центрбек мадридців близький до пролонгації угоди з королівським клубом, отримавши офіційну пропозицію від керівництва "вершкових".

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер, схоже, продовжить контракт із клубом. 33-річний футболіст розвіяв усі сумніви керівництва "вершкових" щодо своїх ігрових якостей та фізичної форми, повідомляє Diario AS. Саме тому клуб зробив офіційну пропозицію досвідченому німцю.

Спочатку гравець наполягав на дворічному контракті, проте, як очікується, погодиться укласти договір на один рік. У поточному сезоні-2025/26 Антоніо Рюдігер узяв участь у 21 матчі мадридського колективу в усіх турнірах, відзначившись одним забитим голом. Чинний контракт центрбека закінчується наприкінці червня.

Рішення про продовження співпраці з Рюдігером виглядає логічним на тлі кадрових проблем у захисті мадридців та його впевненої гри в останніх поєдинках.

Вже завтра, 21 квітня, о 22:30 на Реал чекає домашній матч проти Алавеса.