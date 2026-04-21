Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у вівторок, 21 квітня, о 22:30.

На стадіоні Сантьяго Бернабеу мадридський Реал спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками після вильоту з Ліги чемпіонів. Попри те, що титул чемпіона Іспанії фактично вислизає з рук, "вершкові" мають підтвердити свій статус у протистоянні з аутсайдером.

Реал Мадрид — Алавес

Вівторок, 21 квітня, 22:30, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид підходить до гри в глибокій психологічній кризі. Команда не може перемогти вже чотири матчі поспіль у всіх турнірах. Після прикрої поразки від Баварії в Мюнхені (3:4), яка поставила крапку на єврокубкових амбіціях, підопічні Альваро Арбелоа мають зосередитися на Ла Лізі. Відставання від Барселони становить 9 очок за сім турів до фінішу, тому кожна наступна втрата балів остаточно позбавить мадридців шансів на трофей.

Алавес, навпаки, демонструє непоганий футбол під керівництвом Кіке Санчеса Флореса. Команда стала справжнім "міцним горішком", зумівши вирвати перемогу над Сельтою та зіграти в ефектні нічиї з Осасуною (2:2) та Реал Сосьєдад (3:3). Зараз баски мають 33 очки та перебувають лише в одному пункті від зони вильоту. Для "Ель Глоріосо" поїздка до Мадрида — це шанс скористатися втомою гранда та зачепитися за важливі очки у боротьбі за виживання.

Кадрова ситуація у господарів залишається складною: через травму хрестоподібної зв'язки до кінця сезону вибув Родріго, а Тібо Куртуа та Рауль Асенсіо все ще поза грою. У складі Алавеса через дискваліфікацію не зіграє Абде Реббах, а Карлос Бенавідес продовжує відновлення після травми ноги.

За версією betking Реал Мадрид є беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1.30. Ймовірність сенсаційного успіху Алавеса оцінюється у 9.50, а нічийний результат — у 6.00.

Аналітики також пропонують цікаві варіанти на результативність. Коефіцієнт на те, що обидві команди заб’ють, становить 1.86, тоді як протилежний варіант оцінюється у 1.90. З огляду на захисні проблеми Алавеса в останніх виїздах, варто звернути увагу на тотал більше 3.5 за 2.16. Для тих, хто вірить у домінування мадридців, індивідуальний тотал Реалу більше 2.5 голів пропонується з коефіцієнтом 2.00.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Алавес: Сівера — Перес, Отто, Теналья, Парада, Юсі — Ібаньєс, Бланко, Гуріді — Мартінес, Боє.

Не зіграють: Асенсіо, Родріго, Куртуа (Реал Мадрид) — Бенавідес, Реббах (Алавес).

