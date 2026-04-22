Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у середу, 22 квітня, о 20:00.

На Естадіо Мануель Мартінес Валеро мадридський Атлетіко спробує перервати свою жахливу серію з трьох поразок поспіль у чемпіонаті. Попри статус аутсайдера, Ельче є вкрай небезпечним суперником у рідних стінах, що обіцяє непросте випробування для підопічних Дієго Сімеоне.

Ельче — Атлетіко

Середа, 22 квітня, 20:00, стадіон Естадіо Мануель Мартінес Валеро, Ельче

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Ельче наразі веде запеклу боротьбу за виживання, перебуваючи на 18-й сходинці та відстаючи від рятівного 17-го місця лише на один бал. "Зелено-білі" демонструють феноменальну гру вдома: команда має шостий найкращий показник домашніх ігор у лізі, набравши 28 очок у 16 матчах. Перемоги над Мальоркою та Валенсією в останніх турах підтверджують, що підопічні Едера Сарабії готові дати бій будь-якому гранду на власному полі.

Атлетіко Мадрид прибуває до Ельче у пригніченому стані після болючої поразки від Реал Сосьєдад у фіналі Кубка Іспанії по пенальті. Команда Дієго Сімеоне програла шість із останніх семи матчів у всіх турнірах. Хоча позиції "матрацників" у зоні Ліги чемпіонів залишаються доволі міцними (перевага над Бетісом складає 11 очок), мадридцям вкрай важливо повернути впевненість перед півфінальними баталіями єврокубків проти Арсеналу.

Кадрова ситуація змушує Сімеоне вдатися до серйозної ротації. Через травми гру пропустять Адемола Лукман, Хосе Хіменес та Александер Серлот. Очікується поява в основі Яна Облака, Клемана Лангле та молодого Родріго Мендоси, для якого цей матч буде особливим через перехід з Ельче минулої зими. У господарів під питанням залишається участь Адама Ель-Мохтарі та Буби Сангаре.

За версією betking шанси команд на перемогу в цьому протистоянні є абсолютно рівними. На звитягу Ельче та Атлетіко Мадрид пропонується однаковий коефіцієнт — 2.62. Нічийний результат аналітики оцінюють у 3.60.

З огляду на результативність останніх матчів обох команд, цікаво виглядає ставка на "тотал більше 2.5" за 1.70. Також букмекери очікують на голи від обох суперників: варіант "обидві заб’ють — так" оцінюється коефіцієнтом 1.58. Для тих, хто шукає більш надійні варіанти, "подвійний шанс" на користь Ельче (перемога або нічия) становить 1.52, що виглядає логічним з огляду на потужну домашню форму господарів.

Орієнтовні склади

Ельче: Дітуро — Петрот, Аффенгрубер, Бігас — Моренте, Фебас, Агуадо, Валера — Сепеда — Родрігес, Мір.

Атлетіко: Облак — Бонар, Пубіль, Лангле, Діас — Мендоса, Кардосо — Альмада, Баена, Гонсалес — Альварес.

Не зіграють: Лукман, Хіменес, Серлот (Атлетіко).

Під питанням: Ель-Мохтарі, Сангаре (Ельче) — Ганцко (Атлетіко).

прогноз 2:1

