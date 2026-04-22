Іспанія

Головний тренер мадридського Реалу Альваро Арбелоа поділився думкою про те, чи варто клубу продовжувати трудовий договір із бразильським нападником Вінісіусом Жуніором. Наставник "вершкових" переконаний, що гравець має залишатися частиною команди.

"Продовження контракту з Вінісіусом? Я сподіваюся і бажаю, щоб він залишився тут, у Реалі. Вболівальники його люблять", — наводить слова Арбелоа журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2025/26 25-річний Вінісіус провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких 18 разів засмутив суперників голами та став автором 14 результативних передач. Чинний трудовий договір Вінісіуса з Реалом закінчується влітку 2027 року. Спеціалісти порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість футболіста у 150 мільйонів євро.

Вже 24 квітня о 22:00 на команду Арбелоа чекає непростий виїзний матч проти Бетіса.