Іспанія

Команда з Ельче вирвала перемогу в драматичному поєдинку.

Поєдинок між Ельче та Атлетіко Мадрид відбувся на стадіоні Естадіо Мануель Мартінес Валеро і завершився перемогою господарів з рахунком 3:2.

Дубль у складі Ельче оформив Андре Сілва, ще один м’яч забив Давід Аффенгрубер. У складі мадридського клубу обидва голи забив Ніколас Гонсалес.

Ключовим епізодом зустрічі стало вилучення Тьяго Альмади на 30-й хвилині — Атлетіко Мадрид залишився в меншості після прямої червоної картки.

Після цього матчу Атлетіко програв шість із останніх восьми зустрічей (сім, якщо враховувати поразку в серії пенальті у фіналі Кубка Іспанії). Єдина перемога за цей відрізок — над Барселоною (2:0) у Лізі чемпіонів.

У турнірній таблиці Ла Ліга Атлетіко з 57 очками посідає четверте місце, тоді як Ельче має 35 балів і піднявся на 15-ту позицію, вибравшись із зони вильоту завдяки цій перемозі.

Ельче – Атлетіко 3:2

Голи: Аффенгрубер, 18, Сілва, 33, пен; 75 – Гонсалес, 10, 34

Ельче: Дітуро — Сангаре (Чуст, 60), Аффенгрубер, Петро (Бігас, 82) — Моренте (Хосан, 67), Вільяр, Фебас, Нету (Сепеда, 67), Валера — Мір (Родрігес, 67), Сілва

Атлетіко: Облак — Боньяр, Ле Норман (Моліна, 46), Лангле, Діас (Пубіль, 46) — Гонсалес, Кардозу, Мендоса (Грізманн, 62), Варгас (Барріос, 62) — Баена (Сімеоне, 62), Альмада

Попередження: Фебас (45+4), Сангаре (45+4) – Лангле (36), Діас (38)

Вилучення: Альмада (30)