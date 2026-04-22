Іспанія

Мінімальна перемога 0:1 після автоголу Горрочатегі та нереалізованих шансів господарів поля.

Хетафе здобув мінімальну, але дуже важливу перемогу над Реалом Сосьєдад у виїзному матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч на стадіоні Аноета завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний гол у матчі було забито ще в першому таймі: захисник Реал Сосьєдад Джон Горрочатегі невдало зрізав м’яч у власні ворота, що й принесло перемогу команді Хосе Бордаласа.

Після перерви господарі поля повністю контролювали гру, створили низку моментів і навіть не реалізували пенальті, однак так і не змогли пробити воротаря Хетафе Давіда Сорію. При цьому мадридський клуб не завдав жодного удару у площину воріт, але втримав результат завдяки організованій обороні та дисципліні.

Реал Сосьєдад — Хетафе 0:1

Гол: Горрочатегі (аг), 29

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Мартін, Чалета-Цар, Муньйос (Веслі, 78) — Марін (Оярсабаль, 56), Горрочатегі (Каррікабуру, 88), Солер (Турр'єнтес, 88), Мендес (Барренечеа, 56) — Кубо, Оскарссон

Хетафе: Сорія — Феменія (Ньйом, 80), Абкар (Ріко, 80), Джене, Боселлі, Іглесіас — Мартін (Муньйос, 68), Мілья, Арамбаррі, Сатріано — Васкес (Лісо, 87)

Попередження: Оскарссон, Марін — Абкар, Іглесіас, Арамбаррі, Ньйом