Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 25 квітня, о 17:15.

На стадіоні Колісеум мадридський Хетафе прийматиме лідера чемпіонату — Барселону. Команда Гансі Фліка впевнено крокує до титулу, проте травма Ламіна Ямаля та непоступливість підопічних Хосе Бордаласа можуть створити каталонцям чимало проблем.

Хетафе — Барселона

Субота, 25 квітня, 17:15, стадіон Coliseum, Хетафе

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Хетафе переживає чи не найкращий відрізок у сезоні, здобувши сім перемог у останніх десяти матчах. Це підняло команду на шосту сходинку, що дає реальні шанси на потрапляння до єврокубків. На тижні "сині" мінімально здолали Реал Сосьєдад (1:0) на виїзді, продемонструвавши зразкову гру в обороні. Попри те, що Хетафе історично важко грати проти Барселони (лише 4 перемоги у 45 зустрічах), на власному полі мадридці завжди готові нав'язати силову боротьбу та закрити простір для технічних гравців суперника.

Барселона підходить до матчу з восьмиматчевою переможною серією в Ла Лізі та перевагою у дев'ять очок над Реалом. Проте перемога над Сельтою у минулому турі стала "пірровою": лідер атак Ламін Ямаль отримав пошкодження підколінного сухожилля і вибув до кінця сезону. Це величезна втрата для Фліка, якому тепер доведеться перебудовувати гру на флангах. Також через дискваліфікацію не зіграє Ерік Гарсія, а Рафінья та Крістенсен залишаються в лазареті. Втім, повернення Рональда Араухо та Френкі де Йонга має додати каталонцям стабільності.

Кадрова ситуація господарів також не ідеальна: дискваліфікований Саїд Ромеро, травмовані Хуанмі та Борха Майораль. Натомість повертається після відсторонення Домінгос Дуарте, а в центрі поля очікується поява досвідченого Джене Даконама.

Барселона є фаворитом зустрічі, але коефіцієнт на її перемогу досить привабливий — 1.69. Шанси Хетафе на успіх оцінюються у 5.00, а нічия — 4.00.

З огляду на прагматичний стиль Хетафе вдома та кадрові проблеми Барселони в атаці, цікавою виглядає ставка на "тотал менше 2.5" за 1.93. Також аналітики сумніваються, що обидві команди зможуть відзначитися: варіант "обидві заб’ють — ні" має коефіцієнт 1.87. Для тих, хто вірить у сенсацію на Coliseum, подвійний шанс на Хетафе (1Х) пропонується з показником 2.20.

Орієнтовні склади

Хетафе: Сорія — Абкар, Дуарте, Боселлі — Феменія, Даконам, Мілья, Арамбаррі, Іглесіас — Васкес, Сатріано.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде — де Йонг, Педрі — Барджі, Гаві, Фермін — Торрес.

Не зіграють: Ромеро, Хуанмі, Майораль (Хетафе) — Ямаль, Крістенсен, Рафінья, Е. Гарсія (Барселона).

Під питанням: Канселу (Барселона).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:3

