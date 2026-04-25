Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 25 квітня, о 22:00.

На стадіоні Метрополітано в Мадриді зійдуться дві команди з ідентичними префіксами у назвах, але різними турнірними завданнями. Атлетіко намагається зупинити вільне падіння в чемпіонаті, тоді як Атлетік з Більбао зберігає надії на потрапляння до єврокубкової шістки.

Атлетіко — Атлетік

Субота, 25 квітня, 22:00, стадіон Метрополітано, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетіко Мадрид переживає одну з найгірших криз за епохи Дієго Сімеоне. "Матрацники" програли сім із восьми останніх матчів у всіх турнірах, включаючи фінал Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдад. У Ла Лізі серія поразок становить уже чотири поєдинки поспіль. Попри це, мадридці утримують четверту сходинку з 8-очковим відривом від Бетіса. Головним фокусом для команди зараз є прийдешній півфінал Ліги чемпіонів проти Арсенала, проте чергове фіаско в чемпіонаті може остаточно підірвати моральний стан гравців.

Атлетік Більбао приїжджає до столиці після мінімальної перемоги над Осасуною (1:0), що дозволило команді Ернесто Вальверде залишитися в гонці за топ-6. Баски відстають від Хетафе лише на три очки. Проте гостьові виступи є слабким місцем "левів" цього сезону — лише три перемоги у 15 виїзних зустрічах. У першому колі Атлетік зумів обіграти мадридців (1:0) і зараз прагне оформити сезонний "дубль" над іменитим суперником.

Щодо складів, то господарі не зможуть розраховувати на Тіаго Альмаду через дискваліфікацію. Під питанням участь Серлота, Лукмана та Хіменеса. Очікується повернення в основу Коке, Льоренте та Альвареса, які отримали відпочинок у попередньому турі. У гостей дискваліфікований Мікель Хаурегізар, травмований Беньят Прадос, а участь Емеріка Ляпорта під питанням.

За версією betking, мадридці залишаються фаворитами поєдинку, попри жахливу форму. На перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2.14. Успіх басків оцінюється у 3.33, а нічия — у 3.66.

Букмекери схиляються до того, що матч не буде надто результативним. Коефіцієнт на "тотал менше 2.5" становить 1.93. Ставка на те, що обидві команди заб'ють, пропонується з показником 1.75. Найбільш імовірним автором голу у складі господарів вважається Антуан Грізманн, чий точний удар оцінюється у 2.60.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Лангле, Руджері — Коке, Льоренте — Сімеоне, Грізманн, Гонсалес — Альварес.

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета, Рего — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.

Не зіграють: Альмада (Атлетіко) — Хаурегізар, Прадос (Атлетік).

Під питанням: Серлот, Лукман, Хіменес, Ганцко (Атлетіко) — Ляпорт (Атлетік).

прогноз 2:2

