Іспанія

Каталонці забили по голу в кожному таймі та впевнено зміцнили лідерство в чемпіонаті Іспанії.

У матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги Барселона здобула виїзну перемогу над Хетафе з рахунком 2:0, зробивши ще один крок до чемпіонства.

Поєдинок виявився непростим для каталонців. Господарі традиційно діяли жорстко та компактно в обороні, довго не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти. Перший тайм проходив у позиційній боротьбі з мінімальною кількістю шансів.

Втім, наприкінці першої половини зустрічі гості все ж знайшли свій момент. Після тонкої передачі від Педрі півзахисник Фермін Лопес вийшов віч-на-віч із голкіпером і відкрив рахунок на 45-й хвилині.

У другому таймі команда Фліка поступово взяла гру під повний контроль. Каталонці значно більше володіли м’ячем і не дозволяли супернику створювати реальні загрози біля своїх воріт.

Остаточно долю матчу вирішив Маркус Решфорд, який вийшов на заміну та на 74-й хвилині реалізував стрімку контратаку, подвоївши перевагу гостей.

До фінального свистка Барселона впевнено контролювала хід гри, не дозволивши Хетафе повернути інтригу в матч.

Хетафе — Барселона 0:2

Голи: Лопес, 45, Рашфорд, 74

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Боселлі, Дуарте, Джене (Абкар, 76), Давінчі — Бірманчевич (Васкес, 46), Мілья, Арамбаррі (Камара, 81), Мартін — Сатріано

Барселона: Гарсія — Кунде (Араухо, 60), Кубарсі, Мартін, Канселу — Педрі (Касадо, 88), Гаві (де Йонг, 60), Ольмо — Бардгджі (Рашфорд, 60), Левандовські, Лопес (Бальде, 82)

Попередження: Джене, Мартін — Кунде, Гаві