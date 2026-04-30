Ліга чемпіонів

Керманич Атлетіко прокоментував нічию проти Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні зіграв унічию проти лондонського Арсеналу в домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Артета сказав, що мав бути пенальті на Езе? Я ніколи не коментую думки своїх колег.

Ця атмосфера сьогодні... Я рідко пам'ятаю таку атмосферу на початку матчу. Неймовірно, дивовижно, справжній подарунок команді.

Перший тайм був спокійнішим, із одним шансом для Альваресом і одним для суперників. У другому таймі ми більше напружили гру, було видно їхню втому від стількох матчів, які вони зіграли до цього, від необхідності вигравати Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів.

У другому таймі ми могли вийти вперед, але їхній воротар зробив кілька гарних сейвів, а захисник блокував удар Грізманна.

Попереду нас чекає надзвичайне випробування: Лондон, стадіон Арсенала, ми поїдемо туди грати з усією силою.

Очевидно, що наша команда стала сильнішою. ​​Вихід Ле Нормана додав нам сили в обороні. Команда показала більше стабільності, аніж у матчах до цього. Ми повинні покращити нашу захисну гру, бо недостатньо просто добре атакувати.

Перш за все, я щасливий уперше з моменту програного фіналу Кубка Короля. Немає слів, щоб висловити мою вдячність людям за цю атмосферу. Це правда, що команда не поплила. Навпаки, знову стає на ноги. Перед нами фантастичний виклик, який мене захоплює.

Ви бачили п'ятьох гравців, які вийшли на поле в Арсеналу — вони дуже хороші, і у них більш ніж достатньо таланту, щоб конкурувати на найвищому рівні. Вони виграли 10 матчів Ліги чемпіонів, три зіграли внічию і не програли жодної гри. Ми граємо проти фантастичної команди", — заявив аргентинський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонський Арсеналом та мадридським Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.