Ліга чемпіонів

Форвард Атлетіко прокоментував нічию проти Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні зіграв унічию проти лондонського Арсеналу в домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри нападник "матрацників" Антуан Грізманн прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні я дуже щасливий та дуже зворушений. Коли ми вийшли на поле, вболівальники кидали на поле ці рулони з папером, і це було чудово, магічно бачити це з поля. Я закарбував цей спогад у своїй пам'яті, у своєму серці, а потім нам довелось грати у футбол.

Моя найбільша мрія — вийти у фінал. Я багато готувався до цього матчу та до матчу-відповіді, і, сподіваюсь, ми зможемо цього досягти.

Наш другий тайм був набагато кращим із точки зору інтенсивності та пресингу. Саме так треба грати й у матчі-відповіді. Це буде чудовий матч. Ті, хто дивиться вдома чи на стадіоні, можуть бути незадоволені інтенсивністю, але в цьому й полягає краса футболу.

Пропускати м'яч наприкінці першого тайму завжди боляче. Ми зробили дві чи три тактичні корективи під час перерви після цього, щоб краще пресингувати та змінити свою позицію, і це змінило хід гри. А ще були наші вболівальники, які підштовхнули нас уперед.

У мене було три моменти, але я так і не зміг забити, але я впевнений, що зроблю це у другому матчі. Ми всі чудово попрацювали, і зараз нам потрібно зосередитись на матчі-відповіді", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонський Арсеналом та мадридським Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.