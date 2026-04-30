Ліга чемпіонів

Півзахисник Атлетіко прокоментував нічию проти Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні зіграв унічию проти лондонського Арсеналу в домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри півзахисник "матрацників" Коке прокоментував виступ власної команди.

"Ми намагались викладатись на повну. Почали з того, що отримали пенальті у власні ворота, що, на мою думку, було сумнівним рішенням арбітра.

У нас були шанси на перемогу, але все вирішиться у матчі-відповіді. Вони дуже добре захищаються і мають дуже швидких гравців попереду.

Ми повинні залишатись командою з такою самою якістю, як і сьогодні. Якщо ми гратимемо на такому рівні, ми можемо перемогти.

Змарновані нагоди? Нам не вистачило дрібниці, щоб завершити цю гру достроково, незважаючи на створені нами моменти. Тим часом Арсенал дістався меж нашого штрафного майданчика, але не завдали жодної шкоди.

Грізманн? Сподіватимемось, що матч у Лондоні не стане його останнім у Лізі чемпіонів", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонський Арсеналом та мадридським Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.