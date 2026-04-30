ЧЕТВЕР, 30 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖУАН ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ)▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ноттінгем Форест підходить до матчу на хвилі неймовірного підйому. Команда Вітора Перейри не знає поразок у восьми останніх матчах у всіх турнірах і нещодавно влаштувала справжню демонстрацію сили, розгромивши Сандерленд з рахунком 5:0 на шляху до збереження прописки у першому дивізіоні Англії. Особливо вражає те, що "лісники" вирішили долю гри ще в першому таймі, забивши чотири м’ячі за короткий відрізок часу.

В єврокубках Форест також виглядає дедалі впевненіше. Після складного групового етапу команда вибила Фенербахче, Мідтьюлланн і Порту, довівши, що здатна конкурувати на найвищому рівні. Важливу роль відіграє Морган Гіббс-Вайт, який перебуває у чудовій формі та регулярно визначає результат. Водночас історія очних зустрічей із Віллою не на боці господарів — лише одна перемога в останніх п’яти матчах.

Астон Вілла підходить до гри в статусі одного з головних фаворитів турніру, хоча останній результат у чемпіонаті дещо зіпсував настрій — несподівана поразка від Фулгема (0:1) перервала шестиматчеву безпрограшну серію. Проте команда Унаї Емері має достатній запас міцності в боротьбі за топ-4 АПЛ, що дозволяє їй зосередитися на єврокубках.

У Лізі Європи "леви" демонструють майже бездоганну стабільність: друге місце в основному етапі, розгромні перемоги в плейоф і переконливий прохід Болоньї з загальним рахунком 7:1. Бірмінгемська команда є однією з найрезультативніших у турнірі, а досвід Емері — чотири перемоги в цьому турнірі — додає чималої впевненості. До того ж Вілла має позитивний баланс у протистояннях із Форест, про що ми згадували вище.

Перший матч обіцяє бути обережним і тактичним, адже ціна помилки надто висока. Обидві команди мають достатньо аргументів, щоб розраховувати на позитивний результат, але з огляду на тенденції останніх матчів і формат протистояння, не виключено, що все вирішуватиметься у другій грі.