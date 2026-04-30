Football.ua представляє прев'ю першого півфінального матчу Ліги Європи УЄФА, який пройде 30 квітня та розпочнеться о 22:00.
Ноттінгем Форест — Астон Вілла, Getty Images
30 квітня 2026, 09:00
Перший півфінал Ліги Європи подарує вболівальникам суто англійське протистояння, яке вже зараз виглядає одним із найінтригуючіших у сезоні. Ноттінгем Форест і Астон Вілла — клуби з великим європейським минулим — зійдуться на Сіті Граунд у боротьбі за крок до фіналу в Стамбулі.
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — АСТОН ВІЛЛА
ЧЕТВЕР, 30 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЖУАН ПІНЬЄЙРУ (ПОРТУГАЛІЯ)▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Ноттінгем Форест підходить до матчу на хвилі неймовірного підйому. Команда Вітора Перейри не знає поразок у восьми останніх матчах у всіх турнірах і нещодавно влаштувала справжню демонстрацію сили, розгромивши Сандерленд з рахунком 5:0 на шляху до збереження прописки у першому дивізіоні Англії. Особливо вражає те, що "лісники" вирішили долю гри ще в першому таймі, забивши чотири м’ячі за короткий відрізок часу.
В єврокубках Форест також виглядає дедалі впевненіше. Після складного групового етапу команда вибила Фенербахче, Мідтьюлланн і Порту, довівши, що здатна конкурувати на найвищому рівні. Важливу роль відіграє Морган Гіббс-Вайт, який перебуває у чудовій формі та регулярно визначає результат. Водночас історія очних зустрічей із Віллою не на боці господарів — лише одна перемога в останніх п’яти матчах.
Астон Вілла підходить до гри в статусі одного з головних фаворитів турніру, хоча останній результат у чемпіонаті дещо зіпсував настрій — несподівана поразка від Фулгема (0:1) перервала шестиматчеву безпрограшну серію. Проте команда Унаї Емері має достатній запас міцності в боротьбі за топ-4 АПЛ, що дозволяє їй зосередитися на єврокубках.
У Лізі Європи "леви" демонструють майже бездоганну стабільність: друге місце в основному етапі, розгромні перемоги в плейоф і переконливий прохід Болоньї з загальним рахунком 7:1. Бірмінгемська команда є однією з найрезультативніших у турнірі, а досвід Емері — чотири перемоги в цьому турнірі — додає чималої впевненості. До того ж Вілла має позитивний баланс у протистояннях із Форест, про що ми згадували вище.
Перший матч обіцяє бути обережним і тактичним, адже ціна помилки надто висока. Обидві команди мають достатньо аргументів, щоб розраховувати на позитивний результат, але з огляду на тенденції останніх матчів і формат протистояння, не виключено, що все вирішуватиметься у другій грі.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Вітора Перейри. Так, на перемогу Ноттінгем Форест в основний час пропонується коефіцієнт 2.57, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2.85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.33.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Ортега — Айна, Міленкович, Морато, Вільямс — Андерсон, Сангаре — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Ндоє — Ігор Жезус
АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес — Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь — Богард, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Буендія — Воткінс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1