Ліга чемпіонів

Захисник Атлетіко прокоментував нічию проти Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні зіграв унічию проти лондонського Арсеналу в домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри захисник "матрацників" Маттео Руджері прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли чудовий матч і провели першокласний другий тайм. У нас навіть були шанси на перемогу, але це не має значення після фінального свистка, якщо на табло нічийний рахунок. Певен, що ми викладемось на повну у матчі-відповіді.

На Емірейтс на нас точно чекає дуже вороже налаштоване середовище, і ми це знаємо, бо ми вже грали там і знаємо, яка команда навпроти нас. Я впевнений, що ми будемо готові.

Я зосереджуюсь на щоденній роботі, тримаюся в тіні, і я переконаний, що це принесе результати. Я радий грати і мати довіру тренера, ніколи не можна зупинятись на досягнутому", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонський Арсеналом та мадридським Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.