Керманич Арсеналу прокоментував нічию проти Атлетіко.

Лондонський Арсенал напередодні зіграв унічию проти мадридського Атлетіко в гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Грати півфінал Ліги чемпіонів на цьому стадіоні з такою енергією та атмосферою, яку створили вболівальники — це привілей. У нас були гарні моменти впродовж гри, дуже схожі на те, до чого ми прагнули під час планування, і зрештою ми заробили пенальті наприкінці першої половини.

На жаль, у другому таймі ми почали трохи недбало, із певними відхиленнями та давши їм певний імпульс, і саме в цей момент вони його використали.

Ми знали, що повинні були пройти через це, оскільки те, як ми привезли собі той пенальті, викликало чимало запитань. У Прем'єр-лізі це — не пенальті, але тут я маю визнати, що згідно з новими трактуваннями правил та тим, наскільки послідовними вони арбітри, наприклад, учора в матчі Баварії, я визнаю, що це дійсно була гра рукою.

Що мене більше обурює, так це те, як відсутність пенальті на Езе. А саме той спосіб, у який його скасували. Очевидна помилка арбітрів, яка змінює хід гри. На такому рівні, вибачте, але подібного не може відбуватись.

Мене обурило як саме рішення арбітрів, так і те, що його ухвалювали впродовж тривалого часу. Арбітр мав переглянути епізод разів зо 13, і все одно навряд чи побачив картину повністю. Це було нестерпно довго, і так, ми всі з цього приводу обурені. Якщо пригадати те, що нам сказали на початку сезону, то на Езе був чіткий та дуже очевидний пенальті. Ось і все.

Чи треба змінювати протоколи роботи VAR? Я не знаю, це не моя робота. У них є процес, і що б вони не робили, вони повинні вважати, що роблять свою справу правильно. Мені більше нічого сказати.

Я дуже пишаюсь грою команди сьогодні, і я сказав про це хлопцям. Ми давали раду будь-якому контексту впродовж дев'яти з половиною місяців, що чудово. Я дуже ціную те, що вони зробили, бо бачив, як деякі з найкращих команд світу на цьому моменті сезону вже розпадались.

Сьогодні ми не отримали бажаного результату. Ми планували гру так, що хотіли виграти, але доля дуелі принаймні все ще в наших руках, і перед нашими вболівальниками було б добре потрапити у фінал. За тиждень у нас буде така можливість", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонський Арсеналом та мадридським Атлетіко відбудеться 5 травня на Емірейтс.