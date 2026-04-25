Іспанія

Два голи після перерви стали вирішальними у зустрічі.

У матчі 32-го туру Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Жирону. Обидві команди перебували у нижній частині турнірної таблиці та потребували очок, аби гарантувати собі збереження місця в еліті.

Перший тайм не відзначився великою кількістю небезпечних моментів. Жирона більше контролювала м’яч, але практично не створювала гостроти біля воріт суперника. Натомість Валенсія діяла конкретніше: на 18-й хвилині Бельтран після передачі Герри влучив у штангу, а згодом шанс мав Умар Садік, проте не зміг як слід підлаштуватися під м’яч. Перед перервою ще один небезпечний удар завдав Ечеверрі зі штрафного, але він пройшов повз ціль.

Другий тайм розпочався значно активніше. На 50-й хвилині господарі відкрили рахунок — Герра фактично вивів Рамазані на ударну позицію, і той точно пробив у дальній кут. Ще через дев’ять хвилин Валенсія подвоїла перевагу: після помилки в центрі поля та швидкої атаки Гая виконав навіс, який Садік замкнув головою — 2:0.

Жирона швидко відповіла. Уже на 63-й хвилині Франсес прострілив з правого флангу, і Рока без опіки відправив м’яч у сітку, скоротивши відставання. До кінця матчу гості намагались відігратися, створювали моменти, а в компенсований час Циганков мав шанс зрівняти рахунок, однак захисник Валенсії заблокував удар.

У підсумку господарі втримали мінімальну перевагу та здобули важливу перемогу.

Валенсія - Жирона 2:1

Голи: Рамазані, 50, Умар, 59 - Рока, 63

Валенсія: Дімітрієвські — Саравія (Нуньєс, 71), Таррега, Пепелу, Гая — Ріоха, Герра (Угринич, 65), Родрігес, Рамазані (Алмейда, 85) — Умар (Дуро, 71), Бельтран

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Мартін, Вітсель — Циганков, Лемар (Хіль, 62), Унахі (Стуані, 70) — Ечеверрі (Рока, 62)

Попередження: Саравія — Морено, Стуані