Іспанія

Команда Переса продемонструвала бійцівські якості.

Реал Сосьєдад з дублем Оярсабаля не втримав перемогу над Райо Вальєкано (3:3)

Команди вирішили не гаяти часу та з перших хвилин почали перевіряти воротарів. На 22-й хвилині гості вийшли вперед. Оярсабаль з флангу змістився у центр, увійшов у штрафний майданчик, обіграв трьох захисників та пробив низом без шансів для голкіпера.

Господарі з відповіддю не забарилися. Мартін точним ударом відновив паритет, але взяття воріт скасували через гру рукою. Згодом мадридці забили легітимно. Ахомаш пройшов по флангу та прострілив на одинадцятиметрову позначку, Камельйо обробив мʼяч, на замасі поклав захисника та впритул розстріляв голкіпера.

По перерві колективи не збавили обертів. У середині другої 45-хвилинки Оскарссон знову вивів свою команду вперед точнісіньким ударом у протихід Карденасу. На 76-й хвилині Оярсабаль з пенальті оформив дубль, тим самим, здавалося б, знявши інтригу.

Але команда Переса продемонструвала бійцівські якості. Спочатку Лежен замкнув скидку після кутового на дальній стійці від Ахомаша. А на заключних хвилинах доданого часу Алемал головою замкнув подачу від Діаса, піднявши Естадіо де Вальєкас на ноги.

У підсумку — бойова нічия 3:3, яка залишає Сосьєдад на 8-й позиції з 43 очками. Райо, маючи у своєму активі 39 пунктів, ділить середину таблиці з Осасуною та Валенсією.

Райо Вальєкано — Реал Сосьєдад 3:3

Голи: Камельйо, 30, Лежен, 84, Алемао, 90+9 - Оярсабаль, 22, 76 (пен), Оскарссон, 63

Райо Вальєкано: Карденас — Раціу, Лежен, Менді (Діас, 64), Чаваррія — Паласон (Гумбау, 68), Сісс, Лопес (Перес, 82) — Ахомаш, Камельйо (де Фрутос, 64), Мартін (Алемао, 64)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Гомес (Муньйос, 90) — Кубо (Марін, 56), Солер, Турр'єнтес (Еррера, 67), Барренечеа (Сучич, 56) — Оскарссон (Горрочатегі, 67), Оярсабаль

Попередження: Паласон, Сісс, Раціу, Лежен, Алемао — Гомес, Оскарссон, Солер

Вилучення: Паласон, 90+13