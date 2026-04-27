Уругвайський центральний захисник не планує залишати каталонський клуб, попри втрату стабільного місця в основному складі під керівництвом Ганса-Дітера Фліка.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо не збирається залишати клуб у найближче трансферне вікно. Наразі уругваєць не має стабільного місця в основі "синьо-гранатових" — останнім часом він усе частіше з'являється на полі лише після виходу на заміну.

За інформацією журналіста Альфредо Мартінеса, 27-річний футболіст не опускає рук і досі переконаний, що зможе знову стати ключовим виконавцем команди. Центрбек не планує трансферу в інший клуб у найближчому майбутньому. Також зазначається, що Араухо розглядає прийдешній чемпіонат світу-2026 як можливість перезапустити кар'єру та повернути собі оптимальну форму.

У сезоні-2025/26 Рональд взяв участь у 35 поєдинках Барселони в усіх турнірах, відзначившись чотирма забитими голами.

Наступний матч лідер Ла Ліги проведе 2 травня о 22:00 проти Осасуни.