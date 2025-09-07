Але це вже схоже на догравання.
Мунір, x.com/FcEsteghlal
07 вересня 2025, 13:08
Марокканський нападник Мунір Ель Хаддаді колись виходив із лав молодіжних команд каталонської Барселони в якості майбутньої суперзірки світового футболу.
Але це так і залишилось лише обіцянками, тоді як футболісту вже виповнилось 30, і останні роки він проводив у скитаннях поміж Севільєю, Хетафе, Лас-Пальмасом та Леганесом.
І ось, нарешті Мунір, який народився в муніципалітеті Ель-Ескоріаль поблизу Мадрида, наважився зіграти десь поза межами Іспанії.
Вибір при цьому був не найбільш очевидним — іранський клуб Естегляль із міста Тегеран, дев’яту команду країни за підсумками сезону, куди гравець подався вільним агентом та підписав контракт на два роки.
У минулому сезоні за Леганес нападник провів 29 матчів та забив сім голів.