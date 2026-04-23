Мадридська команда обіграла Реал Сосьєдад завдяки автоголу.

Хетафе здобув незвичну перемогу над Реалом Сосьєдад (1:0) у матчі 33-го туру Ла Ліги, встановивши історичне досягнення. Про це повідомляє OptaJose.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито на 29-й хвилині — захисник господарів Хон Горрочатегі відправив м’яч у власні ворота. Саме цей автогол і вирішив долю поєдинку.

Примітно, що Хетафе не завдав жодного удару в площину воріт суперника. Загалом команда виконала п’ять ударів, однак жоден із них не змусив воротаря вступити в гру.

Натомість Реал Сосьєдад значно переважав за статистикою — господарі завдали 13 ударів, із яких чотири були в площину, але не змогли реалізувати свої моменти.

Таким чином, як зазначає джерело, це перший випадок в історії Хетафе, коли команда виграла матч Ла Ліги без жодного удару в площину воріт.