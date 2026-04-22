Італія

Туринський клуб планує провести зустріч із представниками польського нападника, чий контракт із Барселоною завершується вже цього літа.

Найближчими днями Ювентус проведе зустріч із представниками Роберта Левандовські. Контракт нападника з Барселоною закінчується прийдешнім літом, і наразі гравець вивчає різні варіанти продовження кар'єри.

За повідомленнями журналіста Ніколо Скіри, "стара синьйора" запропонує зірковому поляку однорічний договір із зарплатою в 6 млн євро на рік. Поки невідомо, чи влаштують форварда такі умови.

Інтерес до Роберта Левандовські також приписують представникам чемпіонатів Саудівської Аравії, Туреччини та МЛС, а серед претендентів на гравця фігурує і Мілан.

Раніше з'являлася інформація про готовність 37-річного футболіста продовжити угоду з Барселоною із суттєвим скороченням виплат. Проте активність туринців може змінити плани ветерана, особливо якщо каталонці затягуватимуть із фінальною пропозицією.