Форварду Реала діагностували ушкодження напівсухожильного м’яза.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе зазнав ушкодження та пройшов медичне обстеження, за підсумками якого у нього діагностували травму напівсухожильного м’яза лівої ноги.

Наразі точні терміни відновлення 26-річного нападника залишаються невідомими. У клубі уважно стежитимуть за процесом реабілітації гравця.

🚨 OFFICIAL: Kylian Mbappé has been diagnosed with a semitendinosus muscle injury in his left leg.



“His recovery will be monitored”, Real Madrid confirm. pic.twitter.com/SK5ZQQ9bJz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

Пошкодження Кіліан Мбаппе отримав у матчі 32-го туру Ла Ліги проти Бетіса (1:1), який відбувся минулої п’ятниці. Француз вийшов у стартовому складі, але не зміг дограти зустріч до кінця — на 81-й хвилині його замінив Гонсало Гарсія.

Цей поєдинок став ювілейним для нападника — 100-м у складі Реал Мадрид. Загалом у нинішньому сезоні він провів 41 матч у всіх турнірах, забив 41 гол і віддав 6 результативних передач.

Наразі Реал Мадрид має 74 очки та посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Наступний матч “бланкос” проведуть 3 травня проти Еспаньйол.