Форварду Реала діагностували ушкодження напівсухожильного м’яза.
27 квітня 2026, 18:33
Форвард Реала Кіліан Мбаппе зазнав ушкодження та пройшов медичне обстеження, за підсумками якого у нього діагностували травму напівсухожильного м’яза лівої ноги.
Наразі точні терміни відновлення 26-річного нападника залишаються невідомими. У клубі уважно стежитимуть за процесом реабілітації гравця.
Пошкодження Кіліан Мбаппе отримав у матчі 32-го туру Ла Ліги проти Бетіса (1:1), який відбувся минулої п’ятниці. Француз вийшов у стартовому складі, але не зміг дограти зустріч до кінця — на 81-й хвилині його замінив Гонсало Гарсія.
Цей поєдинок став ювілейним для нападника — 100-м у складі Реал Мадрид. Загалом у нинішньому сезоні він провів 41 матч у всіх турнірах, забив 41 гол і віддав 6 результативних передач.
Наразі Реал Мадрид має 74 очки та посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Наступний матч “бланкос” проведуть 3 травня проти Еспаньйол.