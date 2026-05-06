Ліга чемпіонів

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився лондонському Арсеналу в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшов до фіналу турніру.

Арсенал — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Ми не були достатньо ефективними у вирішальні моменти, як зазвичай. У першому матчі, особливо у другому таймі, ми дуже добре зіграли, але не змогли вирвати перемогу.

Сьогодні ж у другому таймі ми добре зіграли проти дуже сильної команди, яка має більш високі економічні та технічні можливості, аніж наша, але ми неймовірно боролись, використовуючи свою силу, ентузіазм та наполегливу працю.

Епізод із можливим пенальті? Зараз це вже не має жодного значення. Мав би бути пенальті за фол проти Грізманна, як і в першому матчі ще один подібний пенальті не був призначений. У футболі таке трапляється — судді можуть помилятися як на твою користь, так і проти. Цього разу, можливо, їхні помилки не були на нашу користь.

Є розчарування, але наш шлях був прекрасним. Є багато способів програти, і я нічого не можу сказати хлопцям. Ми не могли зробити надто більше. Ми дійшли до півфіналу, хоча цього ніхто не очікував.

Зараз я розчарований, але ми повинні це прийняти. Вітаю Арсенал, який наполегливо працював, щоб досягти цього рівня. Артета виконує неймовірну роботу, і я радий за них", — заявив аргентинський фахівець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.