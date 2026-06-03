Іспанія

Нова колекція від Adidas пропонує несподівані колірні рішення.

Мадридський Реал спільно з технічним спонсором Adidas готує масштабне оновлення гардероба на сезон 2026/27. Нова лінійка екіпірування поєднує в собі історичні відсилання, преміальну естетику та святкування важливих клубних дат. Портал Goal зібрав усю інформацію про дизайн, ціни та дати релізів нового комплекту бланкос.

В основі домашньої джерсі лежить традиційний білий колір. Комір та манжети прикрашені темно-зеленими акцентами зі складним геометричним візерунком, що відсилає до форми діамантів та перлин на короні з герба клубу.

Не сюрпризом стали три смуги Adidas на плечах — вони виконані в яскраво-рожевому кольорі, що додає класичному стилю свіжої енергії.

Домашня форма Реал Мадрид на сезон 2026/27 вже офіційно вийшла у продаж і доступна для вболівальників. Нову екіпіровку можна купити в офіційних офлайн-магазинах та в онлайн-магазині футбольного клубу Реал Мадрид (Real Madrid Official Store).

Також форма представлена на офіційному сайті та в роздрібних фірмових магазинах технічного спонсора команди — компанії Adidas.

Репліка стартує приблизно від £80 (орієнтовно 4 100 гривень). Ігрова версія коштує від £110 і вище (орієнтовно від 5 700 гривень). Це точна технологічна копія тих джерсі, в яких гравці мадридського клубу виходять на футбольне поле — вона легша, має кращу вентиляцію та приталений крій.