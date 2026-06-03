Іспанія

Мадридський клуб близький до трансферу правого захисника Інтера Дензела Думфріса, який стане першим нідерландцем у команді з 2009 року.

Лави мадридського Реала вперше за тривалий час поповнить представник Нідерландів — Дензел Думфріс. У період із 2006 по 2009 рік мадридський клуб підписав одразу п'ятьох нідерландців, проте жоден із них не виправдав очікувань. Після цього "вершкові" наче розчарувалися в гравцях із цієї країни.

Тепер, через 17 років, це "забобони" ось-ось будуть руйновані: Реал перебуває за крок від трансферу Дензела Дюмфріса з міланського Інтера. 30-річний правий латераль обійдеться іспанському гранду у 20 мільйонів євро. Сам Дюмфріс уже дав згоду на перехід. Найближчим часом про угоду буде оголошено офіційно.

Останнім нідерландцем, підписаним Реалом, наразі залишається Клаас-Ян Хунтелаар — його купили в Аякса на початку 2009 року.