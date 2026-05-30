Королівський клуб скористається правом зворотного викупу півзахисника, проте оголошення відкладено через президентські вибори.
30 травня 2026, 23:53
Півзахисник Ніко Пас готується знову одягнути футболку мадридського Реала. За ексклюзивною інформацією авторитетного видання Diario AS, керівництво вершкових ухвалило остаточне рішення повернути талановитого гравця з італійського Комо.
Згідно з умовами чинного контракту між клубами, Реал має час до 30 червня, щоб активувати опцію зворотного викупу футболіста. Проте, як повідомляють джерела, всі формальності вже узгоджені, а рішення остаточно затверджено.
Єдина причина паузи в інфопросторі — внутрішні процеси в клубі. Очікується, що офіційне оголошення про повернення Паса на Сантьяго Бернабеу відбудеться виключно після того, як завершаться президентські вибори в мадридському клубі.
Успішний досвід роботи з Пасом надихнув головного тренера Комо Сеска Фабрегаса на подальшу співпрацю з іспанським грандом. Керівництво італійського клубу вже повідомило босів Реала, що планує й надалі шукати підсилення в академії мадридців.
Протягом поточного сезону скаути Комо неодноразово відвідували тренувальну базу у Вальдебебасі, пильно стежачи за прогресом місцевих вихованців. За наявними даними, головними трансферними цілями команди Фабрегаса наразі є Даніель Яньєс та Хесус Фортеа.
У нинішній кампанії Пас зіграв 35 поєдинків за Комо у Серії А. Забив 12 мʼячів, віддав 6 результативних передач та допоміг вперше в історії кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.