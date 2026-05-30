Іспанія

Королівський клуб скористається правом зворотного викупу півзахисника, проте оголошення відкладено через президентські вибори.

Півзахисник Ніко Пас готується знову одягнути футболку мадридського Реала. За ексклюзивною інформацією авторитетного видання Diario AS, керівництво вершкових ухвалило остаточне рішення повернути талановитого гравця з італійського Комо.

Згідно з умовами чинного контракту між клубами, Реал має час до 30 червня, щоб активувати опцію зворотного викупу футболіста. Проте, як повідомляють джерела, всі формальності вже узгоджені, а рішення остаточно затверджено.

Єдина причина паузи в інфопросторі — внутрішні процеси в клубі. Очікується, що офіційне оголошення про повернення Паса на Сантьяго Бернабеу відбудеться виключно після того, як завершаться президентські вибори в мадридському клубі.

Успішний досвід роботи з Пасом надихнув головного тренера Комо Сеска Фабрегаса на подальшу співпрацю з іспанським грандом. Керівництво італійського клубу вже повідомило босів Реала, що планує й надалі шукати підсилення в академії мадридців.

Протягом поточного сезону скаути Комо неодноразово відвідували тренувальну базу у Вальдебебасі, пильно стежачи за прогресом місцевих вихованців. За наявними даними, головними трансферними цілями команди Фабрегаса наразі є Даніель Яньєс та Хесус Фортеа.

У нинішній кампанії Пас зіграв 35 поєдинків за Комо у Серії А. Забив 12 мʼячів, віддав 6 результативних передач та допоміг вперше в історії кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.