Мадридський клуб вивчає кілька варіантів для посилення правого флангу оборони перед новим сезоном.

Керівництво Реала продовжує працювати над пошуком нового правого захисника на випадок відходу багаторічного лідера команди Даніеля Карвахаля.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у шорт-листі мадридського клубу перебувають одразу троє футболістів. Головними претендентами на перехід вважаються захисник Інтера Дензел Думфріс та гравець Тоттенгема Педро Порро.

Обидва футболісти мають значний досвід виступів на найвищому рівні та відповідають вимогам тренерського штабу щодо гри на правому фланзі.

Також Реал не виключає альтернативний сценарій. Резервним варіантом для мадридців є латераль Спортінга Іван Фреснеда. За інформацією джерела, клуб уже направляв скаутів для детального спостереження за виступами молодого іспанця.

Остаточне рішення щодо посилення цієї позиції очікується після завершення внутрішнього аналізу складу та трансферного планування на літнє міжсезоння.