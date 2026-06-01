Попри статус найкращого бомбардира Ла Ліги та Ліги чемпіонів, француз має довести свою роль лідера в колективі.

Зірковий нападник Кіліан Мбаппе опинився під пильнішою увагою керівництва Реала після завершення сезону, повідомляє AS.

У клубі хочуть посилити внутрішню єдність роздягальні після кампанії, яка не принесла мадридцям жодного великого трофея.

Попри високий індивідуальний рівень гри та статус найкращого бомбардира Ла Ліги і Ліги чемпіонів, у клубі виникли певні сумніви щодо поведінки та рішень французького форварда протягом сезону. За даними джерела, частина партнерів по команді сприйняла деякі його дії як такі, що могли більше відповідати особистим інтересам, ніж колективним цілям.

Повідомляється, що керівництво Реала вже обговорювало ситуацію з гравцем напередодні матчу проти Атлетіка, наголосивши на його важливості для нинішнього та майбутнього проєкту клубу. Мбаппе, якому нагадали про лідерську відповідальність, має зробити висновки після сезону.

У мадридському клубі при цьому не сумніваються у його статусі ключового гравця та розглядають його як одну з центральних фігур довгострокового проєкту. Водночас у Реалі очікують, що наступного сезону француз стане більш об’єднувальним лідером у роздягальні та допоможе команді боротися за головні трофеї.